A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’MMISSIONE SUL RAMO D VERSO LA TANGENZIALE DI NAPOLI
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’MMISSIONE SUL RAMO D VERSO LA TANGENZIALE DI NAPOLI
Roma, 14 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 17 alle 6:00 di mercoledì 18 marzo, sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, l’immissione sul Ramo D (Ramo di allacciamento A1/A3 Napoli-Pompei-Salerno), verso la Tangenziale di Napoli.
In alternativa si consiglia di uscire a Napoli Centro Direzionale e seguire le indicazioni per la Tangenziale, per poi entrare in Tangenziale a Corso Malta.