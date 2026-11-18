A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULL’R5 VERSO MILANO PIAZZALE CORVETTO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULL’R5 VERSO MILANO PIAZZALE CORVETTO
Roma, 18 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 21:00 di venerdì 20 alle 5:00 di sabato 21 novembre, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto (R5), verso Milano Piazzale Corvetto.
In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A1-A51 Tangenziale est (R6), seguire le indicazioni per A51 Tangenziale est, uscire a Paullo e rientrare dallo stesso svincolo e seguire le indicazioni per Milano città/Corvetto.
In ulteriore alternativa, uscire a Piazzale Corvetto, lungo il Raccordo A1-A51 Tangenziale est (R6).
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.