A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA SUPERSTRADA POMIGLIANO-VILLA LITERNO. RAMO ALLACCIAMENTO SUPERSTRADA POMIGLIANO VILLA LITERNO/A1: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA SUPERSTRADA POMIGLIANO-VILLA LITERNO. RAMO ALLACCIAMENTO SUPERSTRADA POMIGLIANO VILLA LITERNO/A1: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1
Roma, 22 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli e sul Ramo di allacciamento Superstrada Pomigliano-Villa Literno/A1, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 25 alle 6:00 di martedì 26 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiuso, per chi proviene da Roma, il Ramo di immissione sulla Superstrada Pomigliano-Villa Literno, verso Villa Literno.
In alternativa, uscire a Caserta Centro e percorrere la SP335, in direzione Villa Literno.
Sul Ramo di allacciamento Superstrada Pomigliano-Villa Literno/A1 Milano-Napoli:
-sarà chiusa, per chi proviene da Villa Literno e da Pomigliano, l’immissione sulla A1, verso Napoli.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Acerra Afragola.