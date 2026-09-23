A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA STRADA DI GRANDE COMUNICAZIONE FIRENZE-PISA-LIVORNO PER CHI PROVIENE DALL’USCITA DI FIRENZE SCANDICCI
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA STRADA DI GRANDE COMUNICAZIONE FIRENZE-PISA-LIVORNO PER CHI PROVIENE DALL’USCITA DI FIRENZE SCANDICCI
Roma, 23 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 25 alle 6:00 di sabato 26 settembre, sarà chiusa l’immissione sulla Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, per chi proviene dall’uscita della stazione di Firenze Scandicci ed è diretto verso Firenze Centro.
In alternativa, immettersi sulla Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno verso Pisa, uscire a Firenze Scandicci e rientrare dallo stesso svincolo in direzione Firenze Centro.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.