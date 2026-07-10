A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA SP1
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA SP1
Roma, 10 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di lunedì 13 alle 6:00 di martedì 14 luglio, sarà chiuso, per chi proviene da Roma, il Ramo di immissione sulla SP1, verso Avellino/CAAN Consorzio Agro Alimentare Napoletano.
In alternativa, uscire a Casoria, invertire la marcia sulla SP1 e proseguire verso Avellino/CAAN Consorzio Agro Alimentare Napoletano.