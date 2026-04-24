A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA SP1 VERSO LA SS7 APPIA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA SP1 VERSO LA SS7 APPIA
Roma, 24 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori relativi al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 27 alle 6:00 di martedì 28 aprile, sarà chiuso, per chi proviene da Roma, il Ramo di immissione sulla SP1 verso la SS7 Appia, direzione Avellino/Volla.
In alternativa, immettersi sulla SP1 verso Casoria e, alla rotonda, invertire il senso di marcia, per riprendere il proprio itinerario in direzione Avellino/Volla.