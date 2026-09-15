A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA POMIGLIANO-VILLA LITERNO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA POMIGLIANO-VILLA LITERNO
Roma, 15 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di venerdì 18 alle 6:00 di sabato 19 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, il Ramo di immissione sulla Superstrada Pomigliano-Villa Literno.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Acerra Afragola.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.