A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA DIRAMAZIONE CAPODICHINO VERSO LA TANGENZIALE DI NAPOLI
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA DIRAMAZIONE CAPODICHINO VERSO LA TANGENZIALE DI NAPOLI
Roma, 1 agosto 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 4 alle 6:00 di giovedì 5 agosto, sarà chiuso, per chi proviene da Roma, il Ramo di immissione sulla Diramazione Capodichino, verso la Tangenziale di Napoli.
In alternativa, uscire a Napoli Centro Direzionale e seguire le indicazioni per Tangenziale di Napoli.