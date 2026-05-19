A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D21 DIRAMAZIONE DI FIORENZUOLA VERSO BRESCIA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D21 DIRAMAZIONE DI FIORENZUOLA VERSO BRESCIA
Roma, 19 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di venerdì 22 alle 5:00 di sabato 23 maggio, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla D21 Diramazione di Fiorenzuola, verso Brescia.
Contestualmente sarà chiusa l’entrata di Fiorenzuola, verso la D21 Diramazione di Fiorenzuola.
In alternativa, proseguire sulla A1 verso Milano e immettersi sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia verso Brescia.