A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD

Roma, 1 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di mercoledì 3 alle 5:00 di giovedì 4 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene da Firenze, il ramo di immissione sulla D19 Diramazione Roma sud, verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).

In alternativa si consiglia di percorrere la A24 Roma-Teramo e seguire le indicazioni per Roma est e successivamente per il G.R.A., dal quale sarà possibile immettersi sulla D19 Diramazione Roma sud.