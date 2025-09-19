A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD VERSO ROMA
Roma, 19 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione sottovia, dalle 22:00 di lunedì 22 alle 6:00 di martedì 23 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, il ramo di immissione sulla D18 Diramazione Roma nord, verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).
In alternativa si consiglia di percorrere la A24 Roma-Teramo verso Roma est, immettersi sul G.R.A. e poi proseguire sulla D18 Diramazione Roma nord.