A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD VERSO ROMA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD VERSO ROMA
Roma, 22 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei portali segnaletici, dalle 22:00 di mercoledì 25 alle 6:00 di giovedì 26 novembre, sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, il Ramo di immissione sulla D18 Diramazione Roma nord, verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).
In alternativa si consiglia di percorrere la A24 Roma-Teramo verso Roma est, immettersi sul G.R.A., seguire le indicazioni per A1/Firenze e poi proseguire sulla D18 Diramazione Roma nord.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.