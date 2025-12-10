A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA COMPLANARE DI PIACENZA SUD

Roma, 10 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di venerdì 12 alle 5:00 di sabato 13 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sulla Complanare di Piacenza sud (R49), verso la A21 Torino-Piacenza-Brescia e verso la stazione di Piacenza sud. Contestualmente sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata e in uscita.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto da Bologna verso Piacenza sud:

per i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate: uscire a Basso Lodigiano, al km 49+800, in direzione di Piacenza;

per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate: uscire a Fiorenzuola, al km 74+000 e percorrere la SS9 in direzione di Piacenza;

per la chiusura del tratto da Bologna verso Torino, uscire a Basso Lodigiano, al km 49+800, rientrare dalla stessa stazione verso Bologna e immettersi in A21 verso Torino;

per la chiusura del tratto da Bologna verso A21/Brescia, seguire le indicazioni per Fiorenzuola e per la D21 Diramazione di Fiorenzuola, in direzione di Brescia.;

per la chiusura dell’entrata di Piacenza sud, verso Milano, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno entrare in A21 verso Brescia alla stazione di Piacenza ovest e immettersi in A1 in direzione Milano.

In ulteriore alternativa, entrare in A1 in direzione Milano alla stazione di Basso Lodigiano.

I veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno entrare in A21 a Piacenza ovest e immettersi in A1 verso Milano.

Non sarà possibile entrare a Basso Lodigiano, in considerazione del divieto di transito per veicoli pesanti sul ponte fiume Po, nel collegamento tra Piacenza e Guardamiglio;

verso Bologna: Fiorenzuola;

per la chiusura dell’uscita di Piacenza sud:

per chi proviene da Milano: i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno anticipare l’uscita alla stazione di Basso Lodigiano.

In ulteriore alternativa, potranno immettersi in A21 verso Torino e uscire a Piacenza ovest.

I veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno entrare in A21 verso Torino e uscire a Piacenza ovest.

Non sarà possibile uscire a Basso Lodigiano, in considerazione del divieto di transito per i veicoli pesanti sul ponte fiume Po, nel collegamento tra Piacenza e Guardamiglio;

per chi proviene da Bologna: Fiorenzuola.