A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA COMPLANARE DI PIACENZA SUD (R49)
Roma, 4 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 21:00 di stasera, giovedì 4, alle 5:00 di venerdì 5 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di immissione sulla Complanare di Piacenza sud (R49), verso la stazione di Piacenza sud e in direzione della A21 Torino-Piacenza-Brescia.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per i veicoli leggeri diretti a Piacenza, uscire anticipatamente a Basso Lodigiano, percorrere la SS9 via Emilia in direzione Piacenza;
per i veicoli con massa superiore ai 35q diretti a Piacenza, proseguire sulla A1 verso Bologna, uscire a Fiorenzuola e rientrare dalla stessa verso Milano;
per i veicoli leggeri verso la A21, uscire anticipatamente a Basso Lodigiano, percorrere la SS9 via Emilia in direzione Piacenza, la SS10 ed entrare sulla A21 dalla stazione di Piacenza ovest;
per i veicoli con massa superiore ai 35q verso la A21, proseguire sulla A1 verso Bologna, uscire a Fiorenzuola e rientrare dalla stessa verso Milano.