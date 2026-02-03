A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA COMPLANARE DI PIACENZA SUD R49

Roma, 3 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 febbraio, sarà chiuso il ramo di immissione sulla Complanare di Piacenza sud (R49), per chi proviene da Milano ed è diretto verso la A21 Torino-Piacenza-Brescia e verso la stazione di Piacenza sud.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

da Milano verso Piacenza sud: per i veicoli con massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate: anticipare l’uscita alla stazione di Basso Lodigiano, al km 49+700 della A1 e percorrere la SS9 via Emilia verso Piacenza.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 in direzione Bologna, uscire a Fiorenzuola, al km 74+000 e rientrare dalla stessa stazione verso Milano, per poi uscire a Piacenza sud; per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, in considerazione della limitazione in in peso, sul ponte fiume Po, non è possibile uscire a Basso Lodigiano; pertanto, si dovrà proseguire sulla A1 verso Bologna, uscire a Fiorenzuola, al km 74+000 e rientrare dalla stessa stazione verso Milano, per poi uscire a Piacenza sud;

da Milano verso A21 Torino-Piacenza-Brescia: per i veicoli con massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate: anticipare l’uscita alla stazione di Basso Lodigiano, al km 49+700 della A1, percorrere la SS9 via Emilia verso Piacenza, la SS10 in direzione Castel San Giovanni ed entrare in A21 alla stazione di Piacenza ovest.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 in direzione Bologna, uscire a Fiorenzuola, al km 74+000 e rientrare dalla stessa stazione verso Milano, per poi immettersi in A21 verso Torino o Brescia; per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate: in considerazione della limitazione, in peso, sul ponte fiume Po, non è possibile uscire a Basso Lodigiano; pertanto, si dovrà proseguire sulla A1 verso Bologna, uscire a Fiorenzuola, al km 74+000 e rientrare dalla stessa stazione verso Milano, per poi immettersi in A21 verso Torino o Brescia.