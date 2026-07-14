A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA COMPLANARE DI PIACENZA SUD (R49). R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI PIACENZA SUD

Roma, 14 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla Complanare di Piacenza sud (R49), per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 17 alle 6:00 di sabato 18 luglio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla Complanare di Piacenza sud (R49), verso la stazione di Piacenza sud e verso la A21 Torino-Piacenza-Brescia.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

da Bologna verso Piacenza: anticipare l’uscita alla stazione di Fiorenzuola e percorrere la SP462R verso Fiorenzuola e la SS9 via Emilia in direzione Piacenza.

In ulteriore alternativa, proseguire in A1 verso Milano, uscire a Basso Lodigiano, rientrare dalla stessa stazione verso Bologna e uscire a Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49);

da Bologna verso A21 Torino e Brescia: anticipare l’uscita alla stazione di Fiorenzuola, percorrere la viabilità ordinaria: SP462 R verso Fiorenzuola, SS9 via Emilia in direzione Piacenza, l’intero tracciato della Tangenziale sud di Piacenza, entrare in A21 alla stazione di Piacenza ovest, verso Torino o Brescia.

In ulteriore alternativa, proseguire in A1 verso Milano, uscire a Basso Lodigiano, rientrare dalla stessa stazione verso Bologna ed immettersi in A21 verso Torino o Brescia.

Sulla Complanare di Piacenza sud (R49):

-sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa, si consiglia:

verso Milano: i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno entrare in A21 in direzione Brescia alla stazione di Piacenza ovest e immettersi in A1 verso Milano.

In ulteriore alternativa, potranno entrare in A1 a Basso Lodigiano.

Invece, i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno entrare in Autostrada A21 in direzione Brescia alla stazione di Piacenza ovest e immettersi in A1 verso Milano, in considerazione del divieto di transito, per tale categoria di veicoli, sul ponte “fiume Po”, nel collegamento tra Piacenza e Guardamiglio, per il quale non è possibile entrare a Basso Lodigiano;

verso Bologna: Fiorenzuola.