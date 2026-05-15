A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA COMPLANARE DI PIACENZA SUD (R49). R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI PIACENZA SUD
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA COMPLANARE DI PIACENZA SUD (R49). R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI PIACENZA SUD
Roma, 15 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla Complanare di Piacenza sud (R49), per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, dalle 22:00 di lunedì 18 alle 5:00 di martedì 19 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla Complanare di Piacenza sud (R49), verso la stazione di Piacenza sud e la A21 Torino-Piacenza-Brescia.
In alternativa si consiglia:
da Bologna verso Piacenza, anticipare l’uscita alla stazione di Fiorenzuola, percorrere la SP462 R verso Fiorenzuola e la SS9 via Emilia in direzione Piacenza.
In ulteriore alternativa, proseguire in A1 verso Milano, uscire a Basso Lodigiano e rientrare dalla stessa stazione in direzione Bologna, per poi uscire a Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49);
da Bologna verso A21 Torino-Piacenza-Brescia, anticipare l’uscita alla stazione di Fiorenzuola, percorrere la SP462 R verso Fiorenzuola, la SS9 via Emilia in direzione Piacenza, l’intero tracciato della Tangenziale sud di Piacenza ed entrare in A21, verso Torino o Brescia, alla stazione di Piacenza ovest.
In ulteriore alternativa, proseguire in A1 verso Milano, uscire a Basso Lodigiano e rientrare dalla stessa stazione in direzione Bologna, per poi immettersi A21 verso Torino o Brescia.
Sulla Complanare di Piacenza sud (R49):
-sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
verso Milano, i veicoli leggeri con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno entrare sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia alla stazione di Piacenza ovest e immettersi in A1 verso Milano.
In ulteriore alternativa, potranno entrare in A1 verso Milano alla stazione di Basso Lodigiano; i veicoli pesanti con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno entrare in A21, verso Brescia, alla stazione di Piacenza ovest e immettersi in A1 verso Milano.
Si precisa che tale categoria di veicoli non potrà utilizzare l’entrata di Basso Lodigiano, in considerazione del divieto di transito sul ponte fiume Po, nel collegamento tra Piacenza e Guardamiglio;
verso Bologna: Fiorenzuola.