A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA COMPLANARE DI PIACENZA SUD (R49). R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI PIACENZA SUD

Roma, 14 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla Complanare di Piacenza sud (R49), per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 17 alle 5:00 di sabato 18 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sulla Complanare di Piacenza sud (R49), verso la stazione di Piacenza sud e in direzione della A21 Torino-Piacenza-Brescia.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Piacenza, proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a Basso Lodigiano e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna per poi uscire alla stazione di Piacenza sud;

verso la A21, proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a Basso Lodigiano e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna, per poi immettersi in A21 verso Torino o Brescia.

Sulla Complanare di Piacenza sud (R49):

-sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata verso tutte le direzioni.

In alternativa si consiglia:

verso Milano, entrare in A21 alla stazione di Piacenza ovest verso Brescia e immettersi in A1 in direzione di Milano;

verso A21 Torino/Brescia, entrare in A21 a Piacenza ovest;

verso Bologna, entrare a Fiorenzuola, sulla A1 Milano-Napoli.

Contestualmente, sarà chiuso il ramo di allacciamento dalla A21 Torino-Piacenza-Brescia sulla Complanare di Piacenza sud (R49), per chi proviene da Brescia ed è diretto verso Milano, di competenza della Società Autovia Padana.

In alternativa, proseguire sulla A21 verso Torino, uscire a Piacenza ovest e rientrare dalla stessa stazione verso Brescia, per poi entrare in A1 in direzione Milano.