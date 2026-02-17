A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA COMPLANARE DI PIACENZA SUD (R49) R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI PIACENZA SUD
Roma, 17 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla Complanare di Piacenza sud (R49), per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di venerdì 20 alle 5:00 di sabato 21 febbraio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sulla Complanare di Piacenza sud (R49), verso Piacenza e A21 Torino-Piacenza-Brescia.
In alternativa, proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a Basso Lodigiano, al km 49+700 e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna, per seguire le indicazioni per A21.
Si tenga presente che, nel collegamento lungo viabilità ordinaria tra Fiorenzuola e Piacenza è presente il divieto di transito sul ponte “sul fiume Nure”, sulla SS9 via Emilia, per lavori di competenza Anas.
Sulla Complanare di Piacenza sud (R49):
-sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa, si consiglia:
in entrata verso Milano: entrare sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia alla stazione di Piacenza ovest, verso Brescia e immettersi in A1 in direzione Milano.
I veicoli leggeri, con massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno, in ulteriore alternativa, entrare alla stazione di Basso Lodigiano.
Tale stazione non potrà essere utilizzata dai veicoli pesanti, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, in considerazione del divieto di transito per i veicoli pesanti sul ponte “sul fiume Po” nel collegamento tra Piacenza e Guardamiglio;
in entrata verso Bologna: Fiorenzuola;
in uscita per chi proviene da Milano: immettersi sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia verso Torino e uscire alla stazione di Piacenza ovest.
I veicoli leggeri, con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno, in ulteriore alternativa, uscire alla stazione di Basso Lodigiano.
Tale stazione non potrà essere utilizzata dai veicoli pesanti, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, in considerazione del divieto di transito per i veicoli pesanti sul ponte “sul fiume Po” nel collegamento tra Piacenza e Guardamiglio.