A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA COMPLANARE DI PIACENZA SUD. R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI PIACENZA SUD
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA COMPLANARE DI PIACENZA SUD. R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI PIACENZA SUD
Roma, 6 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla Complanare di Piacenza sud (R49), dalle 21:00 di giovedì 9 alle 5:00 di venerdì 10 luglio, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla Complanare di Piacenza sud (R49), verso la stazione di Piacenza sud e la A21 Torino-Piacenza-Brescia.
In alternativa si consiglia:
verso Piacenza, proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a Basso Lodigiano e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna, per uscire poi alla stazione di Piacenza sud;
verso la A21, proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a Basso Lodigiano e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna, per immettersi poi sulla A21 verso Torino o Brescia.
Sulla Complanare di Piacenza sud (R49):
-sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa, si consiglia:
verso Milano:
i veicoli leggeri, con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate potranno entrare in A21 alla stazione di Piacenza ovest e immettersi in A1 in direzione Milano.
In ulteriore alternativa, entrare in A1 a Basso Lodigiano.
I veicoli pesanti, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno entrare in A21 alla stazione di Piacenza ovest e immettersi in A1 verso Milano.
In considerazione del divieto di transito sul ponte fiume Po, nel collegamento tra Piacenza e Guardamiglio, non potranno entrare alla stazione di Basso Lodigiano, in A1;
verso Bologna: Fiorenzuola.