A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA COMPLANARE DI PIACENZA SUD. R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI PIACENZA SUD

Roma, 10 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla Complanare di Piacenza sud (R49), per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 21:00 di lunedì 13 alle 5:00 di martedì 14 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla Complanare di Piacenza sud (R49), verso la stazione di Piacenza sud e in direzione della A21 Torino-Piacenza-Brescia.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Piacenza, anticipare l’uscita alla stazione di Fiorenzuola, percorrere la viabilità ordinaria: SP462 R verso Fiorenzuola e SS9 via Emilia in direzione Piacenza.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a Basso Lodigiano, rientrare dalla stessa stazione verso Bologna e uscire a Piacenza sud;

verso la A21 Torino-Piacenza-Brescia, anticipare l’uscita alla stazione di Fiorenzuola, proseguire sulla SP462 R verso Fiorenzuola, SS9 via Emilia in direzione Piacenza, percorrere l’intero tracciato della Tangenziale sud di Piacenza ed entrare in A21 alla stazione di Piacenza ovest, verso Torino o Brescia.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a Basso Lodigiano, rientrare dalla stessa stazione verso Bologna e immettersi in A21, verso Torino o Brescia.

Sulla Complanare di Piacenza sud (R49):

-sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

verso Milano:

per i veicoli leggeri con massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, entrare in A21 alla stazione di Piacenza ovest verso Brescia e immettersi in A1, in direzione Milano. In ulteriore alternativa, entrare in A1 verso Milano a Basso Lodigiano;

per i veicoli pesanti con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, entrare in A21 alla stazione di Piacenza ovest verso Brescia e immettersi in A1 in direzione Milano. Questa categoria di veicoli non potrà entrare in A1 alla stazione di Basso Lodigiano, in considerazione del divieto di transito, per i veicoli pesanti, sul ponte fiume Po, nel collegamento tra Piacenza e Guardamiglio;

verso Milano, entrare alla stazione di Fiorenzuola.

Inoltre, sarà chiuso il Ramo che dalla A21 Torino-Piacenza-Brescia immette sulla Complanare di Piacenza (R49), da Brescia verso Milano, di competenza della Società Autovia Padana.

In alternativa, proseguire in A21 verso Torino, uscire a Piacenza ovest e rientrare dalla stessa stazione verso Brescia, per poi immettersi in A1 in direzione Milano.