A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA COMPLANARE DI PIACENZA (R49)

Roma, 9 aprile 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione dell a segnaletica verticale, dalle 21:00 di venerdì 11 alle 5:00 di sabato 12 aprile, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissio ne sulla Complanare di Piacenza (R49), verso la stazione di Piacenza sud e verso la A21 Torino-Piacenza-Brescia.

Si precisa che la stazione di Piacenza sud sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto:

da Bologna verso Piacenza, uscire alla stazione di Fiorenzuola, al km 74+000 della A1 e immettersi sulla SP462 R verso Fiorenzuola e poi sulla SS9 in direzione di Piacenza. In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a Basso Lodigiano, al km 49+700 e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna, per poi uscire a Piacenza sud;

da Bologna verso Torino/Brescia, uscire alla stazione di Fiorenzuola, al km 74+000 della A1, immettersi sulla SP462 R verso Fiorenzuola e sulla SS9 in direzione di Piacenza, percorrere poi l’intero tracciato della Tangenziale di Piacenza ed entrare sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia alla stazione di Piacenza ovest, verso Torino o in direzione di Brescia. In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a Basso Lodigiano, al km 49+700 e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna, per poi immettersi in A21 verso Torino o Brescia;

per la chiusura dell’entrata di Piacenza sud, verso Milano, entrare in A21 alla stazione di Piacenza ovest verso Brescia, per poi immettersi sulla A1 in direzione di Milano;

per la chiusura dell’entrata di Piacenza sud, verso Bologna, entrare in A21 alla stazione di Piacenza ovest verso Brescia, per poi immettersi in A1 in direzione di Bologna. In ulteriore alternativa entrare in A1 alla stazione di Fiorenzuola, verso Bologna.