A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO
Per lavori esterni alla rete Aspi
Roma, 16 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di competenza Tangenziale esterna di Milano, dalle 21:00 di lunedì 19 alle 5:00 di martedì 20 ottobre, saranno chiusi, per chi proviene da Milano e da Bologna, i Rami di immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Agrate.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per chi proviene da Milano, anticipare l’uscita a Melegnano, percorrere la SP40 e la SS9 via Emilia ed entrare in A58 TEEM a Vizzolo Predabissi.
In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Bologna, uscire alla stazione di Lodi, immettersi sulla SP235 in direzione Lodi, sulla SS9 via Emilia ed entrare in A58 TEEM alla stazione di Vizzolo Predabissi;
per chi proviene da Bologna, anticipare l’uscita alla stazione di Lodi, percorrere la SP235 in direzione Lodi e la SS9 via Emilia, fino a raggiungere la stazione di Vizzolo Predabissi.
In ulteriore alternativa, proseguire in A1 in direzione Milano, uscire allo svincolo di Melegnano, percorrere la SP40 e la SS99 via Emilia ed immettersi in A58 alla stazione di Vizzolo Predabissi.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.