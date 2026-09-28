A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO
Per lavori esterni alla rete Aspi
Roma, 28 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di competenza Tangenziale esterna, dalle 21:00 di martedì 29 alle 5:00 di mercoledì 30 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Agrate (TEEM).
In alternativa, uscire a Melegnano, percorrere la SP40 e la SS9 ed entrare in A58 TEEM a Vizzolo Predabissi.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.