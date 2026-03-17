A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO
Roma, 17 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 marzo, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Lodi, al km 22+300, percorrere la SS9 verso Milano e immettersi in A58 alla stazione di Vizzolo Predabissi.
In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a Binasco e rientrare dallo stesso svincolo in direzione Bologna, per poi immettersi in A58.