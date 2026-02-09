A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO
Roma, 9 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 23:00 di martedì 10 alle 5:00 di mercoledì 11 febbraio, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso la A4 Torino-Trieste.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Lodi e percorrere la SS9, in direzione Milano, fino a raggiungere la stazione di Vizzolo Predabissi, sulla A58.
In ulteriore alternativa, proseguire verso Milano, uscire a Binasco e rientrare dallo stesso svincolo verso Bologna, per poi immettersi in A58.