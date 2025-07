A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO VERSO AGRATE

Roma, 21 luglio 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21:00 di giovedì 24 alle 5:00 di venerdì 25 luglio, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano verso Agrate.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Lodi, al km 22+300 della A1, percorrere la viabilità ordinaria: SP235 verso Lodi, SS9 via Emilia in direzione Tavazzano-Sordio ed entrare sulla A58 TEEM alla stazione di Vizzolo Predabissi.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a Melegnano/Binasco e rientrare dallo stesso svincolo verso Milano, per poi proseguire sulla A58 in direzione di Agrate.