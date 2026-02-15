A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO
Roma, 15 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 5:00 di giovedì 19 febbraio, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Agrate.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Lodi, al km 22+300 della A1, percorrere la SS9 verso Milano ed entrare in A58 alla stazione di Vizzolo Predabissi; in ulteriore alternativa, uscire a Binasco e rientrare dallo stesso svincolo verso Bologna, per poi immettersi sulla A58 TEEM.