A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A50 TANGENZIALE OVEST
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A50 TANGENZIALE OVEST
Roma, 11 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 luglio, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A50 Tangenziale ovest di Milano, verso la A8 Milano-Varese.
In alternativa, proseguire in A1 in direzione Bologna, uscire a Melegnano, rientrare dalla stessa stazione verso Milano e immettersi in A50 Tangenziale ovest.
In ulteriore alternativa, uscire allo svincolo di San Giuliano Milanese, percorrere la viabilità ordinaria: via Po, SP164, SP412 ed entrare in A50 attraverso lo svincolo Val Tidone.