A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A50 TANGENZIALE OVEST DI MILANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A50 TANGENZIALE OVEST DI MILANO
Roma, 14 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di martedì 15 alle 5:00 di mercoledì 16 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A50 Tangenziale ovest di Milano, verso la A8 Milano-Varese.
In alternativa, proseguire sulla A1 verso Bologna, uscire a Melegnano e rientrare dalla stessa stazione verso Milano, per poi immettersi in A50 Tangenziale ovest.
In ulteriore alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo di San Giuliano, percorrere via Po, la SP164, la SP412 della Val Tidone ed entrare in A50 allo svincolo di Val Tidone.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.