A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A50 TANGENZIALE OVEST DI MILANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A50 TANGENZIALE OVEST DI MILANO
Roma, 8 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21:00 di mercoledì 11 alle 5:00 di giovedì 12 marzo, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla A50 Tangenziale ovest di Milano, verso la A8 Milano-Varese.
In alternativa, proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a San Giuliano Milanese e rientrare dallo stesso svincolo, per poi immettersi in A50 e riprendere il proprio itinerario in direzione della A8.