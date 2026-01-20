A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A50 TANGENZIALE OVEST DI MILANO
Roma, 20 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di venerdì 23 alle 5:00 di sabato 24 gennaio, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sulla A50 Tangenziale ovest di Milano, verso la A8 Milano-Varese.
In alternativa si consiglia di proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a San Giuliano e rientrare dallo stesso svincolo verso Bologna, per poi immettersi in A50.