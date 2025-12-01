A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A30 CASERTA-SALERNO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A30 CASERTA-SALERNO
Roma, 1 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di giovedì 4 alle 6:00 di venerdì 5 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, il Ramo di immissione sulla A30 Caserta-Salerno, verso Salerno.
In alternativa si consiglia di uscire a Pomigliano Villa Literno e rientrare dallo stesso svincolo in direzione A30/Salerno.