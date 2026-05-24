A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A30 CASERTA-SALERNO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A30 CASERTA-SALERNO
Roma, 24 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 27 alle 6:00 di giovedì 28 maggio, sarà chiuso, per chi proviene da Roma, il Ramo di immissione sulla A30 Caserta-Salerno, verso Salerno.
In alternativa, uscire a Caserta nord, percorrere la SS700 verso Maddaloni ed entrare sulla A30 Caserta Salerno allo svincolo Maddaloni, in direzione Salerno.