A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A30. A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A30. A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1
Roma, 20 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, il Ramo di immissione sulla A30 Caserta-Salerno, verso Salerno.
In alternativa, uscire a Pomigliano Villa Literno, percorrere la SS7 bis verso Nola ed entrare in A30 a Nola, verso Salerno.
Sulla A30 Caserta-Salerno:
-sarà chiuso, per chi proviene da Salerno, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Napoli.
In alternativa, uscire alla stazione di Nola, percorrere la SS7 bis verso Villa Literno ed entrare in A1 a Pomigliano Villa Literno, verso Napoli.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.