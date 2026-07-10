A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A30 A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A30
A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1
Roma, 10 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di lunedì 13 alle 6:00 di martedì 14 luglio, sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiuso, per chi proviene da Roma, il Ramo di immissione sulla A30 Caserta-Salerno, verso Salerno.
In alternativa si consiglia di uscire a Caserta Centro e rientrare alla stessa stazione, per poi immettersi in A30, in direzione Salerno;
-dalle 22:00 di martedì 14 alle 6:00 di mercoledì 15 luglio, sulla A30 Caserta-Salerno, sarà chiuso, per chi proviene da Salerno, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Napoli.
In alternativa si consiglia di uscire a Maddaloni, seguire le indicazioni per Caserta sud e rientrare in A1 a Caserta sud, verso Napoli.