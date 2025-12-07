A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A24 ROMA-TERAMO
Roma, 7 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di mercoledì 10 alle 6:00 di giovedì 11 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene da Firenze, il Ramo di immissione sulla A24 Roma-Teramo, verso Teramo e in direzione Roma.
In alternativa si consiglia di percorrere la D18 Diramazione Roma nord e immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) per raggiungere la A24.