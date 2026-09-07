A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A24 ROMA-TERAMO

Roma, 7 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei portali segnaletici, dalle 22:00 di mercoledì 9 alle 6:00 di giovedì 10 settembre, saranno chiusi, per chi proviene da Firenze, i Rami di immissione sulla A24 Roma-Teramo, verso Roma e Teramo.

In alternativa, percorrere la D18 Diramazione Roma nord verso Roma, proseguire sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e immettersi sulla A24 Roma-Teramo.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.