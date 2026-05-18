A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A24 ROMA-TERAMO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A24 ROMA-TERAMO
Roma, 18 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzioni giunti di dilatazione del viadotto “Corcolle”, dalle 22:00 di mercoledì 20 alle 6:00 di giovedì 21 maggio, saranno chiusi, per chi proviene da Firenze e da Napoli, i Rami di immissione sulla A24 Roma-Teramo, verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:
per chi proviene da Firenze, percorrere la D18 Diramazione Roma nord e immettersi sul G.R.A.
In ulteriore alternativa, percorrere la A24 Roma-Teramo verso Teramo, uscire a Tivoli e rientrare dalla stessa stazione in direzione Roma;
per chi proviene da Napoli, percorrere la D19 Diramazione Roma sud e immettersi sul G.R.A.
In ulteriore alternativa, percorrere la A24 Roma-Teramo verso Teramo, uscire a Tivoli e rientrare dalla stessa stazione in direzione Roma.