A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A24 ROMA-TERAMO VERSO TERAMO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A24 ROMA-TERAMO VERSO TERAMO
Roma, 19 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 22 alle 6:00 di sabato 23 maggio, sarà chiuso, per chi proviene da Firenze, il Ramo di immissione sulla A24 Roma-Teramo, verso Teramo.
In alternativa, percorrere la D18 Diramazione Roma nord e il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), per poi immettersi sulla A24 Roma-Teramo, in direzione Teramo.