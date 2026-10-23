A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A24 ROMA-TERAMO

RAMO ALLACCIAMENTO A24/A1: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A1

Roma, 23 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli e sul Ramo di allacciamento A24 Roma-Teramo/A1, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di lunedì 26 alle 5:00 di martedì 27 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiuso, per chi proviene da Firenze, il Ramo di immissione sulla A24 Roma-Teramo, verso Teramo.

In alternativa, percorrere la D18 Diramazione Roma nord verso Roma, proseguire sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e immettersi sulla A24 Roma-Teramo.

Sul Ramo di allacciamento A24 Roma-Teramo/A1:

-sarà chiuso, per chi proviene da Teramo, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Napoli.

In alternativa, proseguire sulla A24, immettersi sul G.R.A. e poi sulla D19 Diramazione Roma sud.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.