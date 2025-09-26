A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A24 ROMA TERAMO DA NAPOLI VERSO ROMA
Roma, 26 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione sottovia, dalle 22:00 di lunedì 29 alle 6:00 di martedì 30 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, il ramo di immissione sulla A24 Roma-Teramo, verso Roma.
In alternativa, immettersi sulla D19 Diramazione Roma sud, proseguire poi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma) e quindi sulla A24, verso Roma est; in ulteriore alternativa, immettersi sulla A24 verso Tivoli/Teramo, uscire a Tivoli e rientrare dalla stessa in direzione di Roma.