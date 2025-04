A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A24 ROMA-TERAMO

Roma, 11 aprile 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 14 alle 6:00 di martedì 15 aprile, sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, il ramo di immissione sulla A24 Roma-Teramo, verso Teramo.

In alternativa si consiglia di percorrere la D19 Diramazione Roma sud e immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma) per raggiungere la A24; in ulteriore alternativa, immettersi sulla A24 verso Roma, uscire a Lunghezza (Roma est) e rientrare in direzione di Teramo.