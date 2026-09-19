A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A24 ROMA-TERAMO

Roma, 19 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione viadotti e sottovia, dalle 22:00 di martedì 22 alle 6:00 di mercoledì 23 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, il Ramo di immissione sulla A24 Roma-Teramo, verso Roma.

In alternativa, percorrere la D19 Diramazione Roma sud e immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).

In ulteriore alternativa, percorrere la A24 Roma-Teramo verso Teramo, uscire a Tivoli e rientrare dalla stessa stazione in direzione Roma.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.