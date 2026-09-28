A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A22 BRENNERO-MODENA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A22 BRENNERO-MODENA
Roma, 28 settembre 2026 — Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 29 alle 5:00 di mercoledì 30 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A22 Brennero-Modena, verso il Brennero.
In alternativa, uscire a Modena nord e rientrare dalla stessa stazione in direzione Milano, per poi immettersi in A22 e riprendere il proprio itinerario verso il Brennero.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.