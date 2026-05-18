A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A22 BRENNERO-MODENA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A22 BRENNERO-MODENA
Roma, 18 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 21 alle 5:00 di venerdì 22 maggio, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A22 Brennero-Modena, verso il Brennero.
In alternativa, proseguire sulla A1 verso Bologna, uscire a Modena nord e rientrare dalla stessa stazione verso Milano, per immettersi poi sulla A22 e riprendere il proprio itinerario in direzione del Brennero.