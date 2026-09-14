A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A16 VERSO CANOSA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A16 VERSO CANOSA
Roma, 14 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di giovedì 17 alle 6:00 di venerdì 18 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, il Ramo di immissione sulla A16 Napoli-Canosa, verso Canosa.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Acerra Afragola e seguire le indicazioni per A1, per poi immettersi in A16 e riprendere il proprio itinerario verso Canosa.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.