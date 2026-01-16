A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A16 NAPOLI-CANOSA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A16 NAPOLI-CANOSA
Roma, 16 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 19 alle 6:00 di martedì 20 gennaio, sarà chiuso, per chi proviene da Roma, il ramo di immissione sulla A16 Napoli-Canosa, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Acerra Afragola, seguire le indicazioni per Nola/Pomigliano ed entrare in A16 alla stazione di Pomigliano d’Arco.