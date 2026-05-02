A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A16 NAPOLI-CANOSA VERSO CANOSA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A16 NAPOLI-CANOSA VERSO CANOSA
Roma, 2 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 5 alle 6:00 di mercoledì 6 maggio, sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, il Ramo di immissione sulla A16 Napoli-Canosa, verso Canosa.
In alternativa, uscire allo svincolo di Acerra Afragola, seguire le indicazioni per A1 Milano-Napoli in direzione Napoli e immettersi in A16 Napoli-Canosa.