A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A15 PARMA-LA SPEZIA

Roma, 14 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di martedì 17 alle 5:00 di mercoledì 18 novembre, saranno chiusi, per chi proviene da Milano, i Rami di immissione sulla A15 Parma-La Spezia, verso La Spezia e sulla D16 Sissa Trecasali, verso Sissa Trecasali.

In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Fidenza, percorrere la viabilità ordinaria: SP12 verso Fidenza, SS9 via Emilia verso Ponte Taro ed entrare in A15 alla stazione di Parma ovest.

In ulteriore alternativa, proseguire in A1 verso Bologna, uscire a Parma, percorrere la SS9 via Emilia verso Ponte Taro ed entrare in A15 alla stazione di Parma ovest.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.